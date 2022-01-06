Gelin programında görülmemiş entelektüel sohbet! Shakespeare'i aile büyüğü sandı - Haberler Magazin
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Gelin programında görülmemiş entelektüel sohbet! Shakespeare'i aile büyüğü sandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Televizyonda hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi yarışmasında şaşkınlık yaratan bir diyalog yaşandı. Konuk gelinlerden birisi, duvarda asılı William Shakespeare portresini bir aile büyüğüne ait zannetti. Konuğun "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" sorusu ev sahibini de diğer misafirleri de şaşırttı.

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının son bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Konuk gelinlerden birisinin ev sahibi Kübra Hanım'a yönelttiği soru sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" dedi. Dünyaca ünlü şairin aile büyüğü zannedilmesi, programdaki diğer katılımcıları ve ev sahibini de şaşırttı.

Gelin programında görülmemiş entellektüel sohbet! Shakespeare'i aile büyüğü sandı

Ev sahibi Kübra Hanım bu soruya, "O William Shakespeare. Onun hayranıyım, çok seviyorum. Bütün oyunlarını ve şiirlerini çok sevdiğim için evimde Shakespeare'in bir fotoğrafı olsun istedim" ifadeleri ile yanıt verdi.

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyen kullanıcılar; "Nasıl yani?", "Ne izledim ben şimdi!", "Başkası adına utanmak bu olsa gerek..." şeklinde paylaşımlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (1)
Fakır:gülecekmiş sanki bu şahsı kendisi fotoğrafından tanıdı. kim tanır kaç kişi çıkar. ve niye tanıyalım elin gavurunu çok mu önemli yani Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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