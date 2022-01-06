Gelin programında görülmemiş entelektüel sohbet! Shakespeare'i aile büyüğü sandı

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının son bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Konuk gelinlerden birisinin ev sahibi Kübra Hanım'a yönelttiği soru sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"KİM O, AİLE BÜYÜĞÜNÜZ MÜ?"

Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, "Kim o, bir aile büyüğünüz mü?" dedi. Dünyaca ünlü şairin aile büyüğü zannedilmesi, programdaki diğer katılımcıları ve ev sahibini de şaşırttı.

"ŞİİRLERİNİ SEVDİĞİM İÇİN EVİMDE FOTOĞRAFI OLSUN İSTEDİM"

Ev sahibi Kübra Hanım bu soruya, "O William Shakespeare. Onun hayranıyım, çok seviyorum. Bütün oyunlarını ve şiirlerini çok sevdiğim için evimde Shakespeare'in bir fotoğrafı olsun istedim" ifadeleri ile yanıt verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyen kullanıcılar; "Nasıl yani?", "Ne izledim ben şimdi!", "Başkası adına utanmak bu olsa gerek..." şeklinde paylaşımlar yaptı.

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