Gelin kendi düğününde öldü, damat baldızıyla evlendi
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Gelin kendi düğününde öldü, damat baldızıyla evlendi

Gelin kendi düğününde öldü, damat baldızıyla evlendi
Haberler.com - Haberler | Dünya

Hindistan'da bir gelin, kendi düğününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Damat da bunun üzere gelinin kız kardeşiyle evlendi.

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki düğünde acı bir olay yaşandı. Gelin yaşadığı stres nedeniyle kendi düğününde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen gelin kurtulamadı. Cenazeye dönen düğün ise iptal edilmedi.

"ZOR BİR KARARDI"

Damat, aileler arasında süren kısa bir toplantının ardından gelinin kız kardeşi ile evlendi. Aile adına açıklama yapan gelinin amcası ise "Bu zor bir karardı" dedi.

CANSIZ BEDENİ YAKILDI

Talihsiz gelinin cansız bedeni ise düğün bitene kadar bir odaya kaldırıldı. Kendi düğününde kalp krizi geçirerek ölen gelinin daha sonra bir tören ile yakıldığı açıklandı.

DÜĞÜNLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Hindistan, ne yaşanırsa yaşansın düğünlerin iptal edilmemesi ile sıkça gündeme gelen bir ülke. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.

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