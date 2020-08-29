Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
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Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

Denizli'de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.

Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
29.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:04

Denizli'de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.

Türkiye'de popüler olarak yapılan yazı yazma kısmında ise çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor. Denizli'de evlilik yolunda adım atan Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasında yazan not görenleri önce şaşırttı. Sonra tebessüm ettirdi. 20 F 5120 plakalı otomobil Vahide ve Sadık çiftinin en mutlu gününde kullanılmak üzere süslendi. Otomobilin arka kısmında yer alan 'Evleniyoruz' yazısının altına bir IBAN numarası yazılarak altına 'Para atmayan evde kalsın' notu düşüldü. Yazıyı görenler ise durumu sosyal medyada paylaşması ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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