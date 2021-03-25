Gelin alma töreninde kan aktı, damat kayınpederini vurdu
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Gelin alma töreninde kan aktı, damat kayınpederini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gelin alma töreninde kan aktı, damat kayınpederini vurdu

Afyonkarahisar'da gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu.

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Afyonkarahisar'da gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan A.Y. (27) isimli damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi. Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A. (55) damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasında vuruldu. Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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