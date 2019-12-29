Gelin adayı Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı
Sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan fenomen gelin Hanife Gürdal, paylaştığı nikah fotoğrafında göğüs dekoltesiyle eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.
Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşan Gürdal'ın göğüs dekoltesi bir paylaşımından dolayı tekrar gündeme geldi.
DEKOLTELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilen Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.
"NASIL BU KADAR AÇILABİLDİN?"
Gürdal'ın "Dünyada çok erkek var, kimileri de çok yakışıklı ama ben, her bir hattı, hatta her bir tavrı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim? "Karl Marx'ın eşine yazdığı mektuptan alıntı" notuyla paylaştığı romantik fotoğrafın altına, takipçileri "Bu kadar nasıl açabiliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.
APAR TOPAR EVLENDİ
Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizledi. Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.
Haber Videosu: Gelin adayı Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı
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ÇILDIRANLAR KİMLER NEDEN NE İÇİN ÇILDIRMIŞLAR AÇIK GİYİNMİŞ KAPALI GİYİNMİŞ BANA NE SİZE NE KİME NEE.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Herşeyi sahte bu kadının. . . Evliliğinin de sahte olduğu gibi. . . Yalın''ın bir şarkısı vardı: ''Sahte sahteee her şey sahteeeeee''. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kendilerine gelince zam üstüne zam halka, gelince sadaka. :(((((Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Aaah , ah . . . . Böylesine ah çekmeyi ne zaman bırakırız bilmiyorum ama elbet bunlar da bitecek . . . Sultan Süleyman da dünyaya kazık çakamamış . . . Bay veya bayan her kimsen . SaygılarYayından Kaldır
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Bu halk,bu asgari ücretle, yerli otomobili zor alır biraz. :((((((Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Şunu haber yapmayın yapa yapa ünlü yaptınızCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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çıldıranları merak ediyorum sizene abi yaaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Hanife de neden böyle açılıp saçıldı ki, eskiden daha çekiciydi sanki.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır