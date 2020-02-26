Gelibolulu balıkçı oltayla 8,5 kilogramlık sinarit avladı
Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy'de balıkçılık yapan Hüseyin Aksu, oltayla 8,5 kilogram ağırlığında sinarit yakaladı.
26.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:58
Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy'de balıkçılık yapan Hüseyin Aksu, oltayla 8,5 kilogram ağırlığında sinarit yakaladı.
Teknesiyle Saros mevkisine doğru denize açılan Aksu, sabah saatlerinde oltasını suya bırakıp bir süre bekledi.
Oltaya kısa sürede 8,5 kilogramlık sinarit takıldı. Aksu, daha sonra balığı kilogramı 70 liradan bir işletmeye sattı.
Kaynak: AA