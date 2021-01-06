Gelibolulu amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek avladı
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Gelibolulu amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek avladı

06.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:11
Gelibolulu amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek avladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçı Fikret Tuna, oltayla 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek yakaladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçı Fikret Tuna, oltayla 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek yakaladı.

Ocaklı köyünde yaşayan Tuna, Saros mevkisinde balık avına çıktı.

Oltasını denize bırakan Tuna, bir süre sonra misinasının ağırlaştığını fark etti. Oltayı çeken Tuna'nın iğnesine 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek takıldı.

Levreği ilçedeki bir balıkçıya kilogramı 100 liradan satan Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tek başıma çekmeye çalıştığım balığın bir kısmı su yüzünde görüldüğünde çok heyecanlandım. Son bir gayretle onu almayı başardığımda tüm yorgunluğum gitti. Hem masraflarımı hem de birkaç günlük harçlığımı çıkarmış oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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