Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti
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Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti

16.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:53
Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda Bursalı gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için Bilecik Valiliği önünde tören yapıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu'na sunulan emanetler, törenin ardından Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

Emanetler, Eskişehir'in ardından Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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