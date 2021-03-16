Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.