Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
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Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti

Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan tarla yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan tarla yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde söndürüldü.

İlçeye bağlı Yülüce köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yön değiştirip Hikmet Çorbacı'ya ait özel çiftliğe doğru ilerledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Evreşe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kontrol altına alınan yangın çiftliğe 15 metre kala söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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