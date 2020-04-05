Gelibolu'da sokak hayvanları unutulmadı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için bazı cadde ve sokaklara mama bıraktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için bazı cadde ve sokaklara mama bıraktı.

Dost Patiler Derneği üyeleri ilçe merkezinde ve Korudağ, Dirikköy, Koruköy, Bolayır, Güneyli, Kavaklıtepe, Adilhan, Evreşe ve viyadükler olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere 2-3 günde bir mama bırakıyor.

Dost Patiler Dernek Başkanı Yasemin Çat, yaptığı açıklamada, dernek olarak, sokak hayvanlarının sessiz çığlıklarını duyduklarını ve bu zor süreçte mamaya ulaşmakta zorlanan sokakta yaşayan canlıların ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Sokak hayvanları için mama bağışlayan hayvansever dostlara ve dernek üyelerine teşekkür eden Çat, "Bizler sadece bu canları besleme yapmıyoruz. Yaralı ve hasta olanları da tedavi ettiriyoruz. Bu konuda Veteriner Armağan Dorman da bize çok yardımcı oluyor. Burada vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen en azından evlerinizin önlerine bir kap yemek, su yada ekmek koyun. Zira bu canların beslenebilecekleri yerler kapalı." diye konuştu.

Kaynak: AA