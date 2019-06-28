Gelibolu'da ev yangını

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazıcızade Mahallesi'nde Nehim Diken'in (75) yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki otların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede tek katlı ahşap evin çatısını sardı.

Alevleri gören komşular, eve girip Diken'i çıkardıktan sonra itfaiyeye durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA