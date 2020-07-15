Gelibolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - ÇANAKKALE
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Gelibolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

15.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:24

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sazlıdere ve Adilhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak ve söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Gelibolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

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