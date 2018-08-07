Gelibolu Belediyesinden Akülü Araç Yardımı

Gelibolu Belediyesinden Akülü Araç Yardımı

Gelibolu Belediyesi, ilçede ikamet eden bir vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Gelibolu Belediyesinden Akülü Araç Yardımı

Gelibolu Belediyesi, ilçede ikamet eden bir vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Fındıklı Köyü'nde yaşayan Halil İbrahim Mutlu'ya akülü sandalyeyi teslim etti.

Burada konuşan Başkan Özacar, "Ağabeyimize yaşamını kolaylaştırmak adına akülü sandalye yardımında bulunduk ve hem de köy halkıyla sohbet ettik. Bu tür yardımlarımız devam edecek." dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et