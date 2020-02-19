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Gelenekten Geleceğe Kardeş Türküler

1993 yılında kurulan Kardeş Türküler, kendilerini tanımladıkları ifadeyle "Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halk şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlamaya çalışırken, çok kültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getiriyor"

19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:46

1993 yılında kurulan , kendilerini tanımladıkları ifadeyle "Anadolu, Trakya ve halk şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlamaya çalışırken, çok kültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getiriyor"



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: Gelenekten Geleceğe Kardeş Türküler
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