Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı
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Mahmut Şahin, İstanbul, Bursa, Kültür Sanat

Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı

Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı Hattat Mahmut Şahin, 5 farklı şehirde 400 talebesinden gelen dersleri evinde kontrol ediyor Cep telefonu ile fotoğraflanıp gönderilen dersler, ekran büyütülüp hatalar bulunuyor.

21.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:53
Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı

Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı

Hattat Mahmut Şahin, 5 farklı şehirde 400 talebesinden gelen dersleri evinde kontrol ediyor

Cep telefonu ile fotoğraflanıp gönderilen dersler, ekran büyütülüp hatalar bulunuyor. Sonra doğrusu noktalarla işaretlenip yazılarak talebeye açıklamalar gönderiliyor

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yaşayan Kültür Bakanlığı Hat Sanatçısı Mahmut Şahin, eğitime ara verilince hat derslerine evinde devam ediyor.

Bursa, İstanbul, İzmit, Eskişehir ve Kütahya'da haftada bir gün derslerine devam eden Hattat Mahmut Şahin, talebelerinin çalışmaları aksamasın diye internet ortamında çalışmayı sürdürüyor. Dersini yazan öğrencilerinden cep telefonu ile çalışmalarını göndermelerini isteyen Mahmut Şahin, hafta bir gün bizzat gidip ders verdiği şehirlerindeki talebelerinden virüs tedbirleri için kopmadı.

Anadolu'daki 5 şehir dışından, ulaşım zorluğunu aşmak için cep telefonu ile daha önce ders baktığını anlatan Hattat Şahin, "İstanbul veya Bursa'ya ders göstermeye gelemeyen uzak şehirlerdeki talebelerim, eskiden cep telefonu ile tam karşıdan çektikleri yazılarını atıyorlardı. Ben de bunları ara boşluklarda inceleyip eksikliklerini bildiriyordum. Şimdi belediye ve dernek bünyesinde 5 şehirde dersime gelen 400 talebe, okullar tatil olunca geçen hafta çalışmalarına ara verdi. Biz de hat kursları aksamasın diye, dersini yapanların cep telefonundan yazılarınıbana göndermelerini istedim. Ben de evden çıkmayarak bütün gün bu yazıları değerlendirip, eksiklerini belirtiyorum. Böylece interaktif ortamda çalışmaya devam ediyoruz. Cumartesi günleri Bursa'ya gidiyordum. Irgandı Köprüsü üzerindeki Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği merkezindeki dersi bu hafta evden yapacağız. Sosyal medya mecralarını kullanarak da yaptığım diğer çalışmaları paylaşıyorum. Virüs salgını sebebiyle fiziken bir araya gelemesek de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni çağın nimetlerini, eski zamanın gelenekli sanatlarına tatbik ediyoruz. Böylece köklerimizden beslenip, günümüz şartlarına göre, kendimize has zaviyeden, sanatımızı geliştiriyoruz " dedi.

Tal'ik üslupta Ali Alparslan, nesih de Hüseyin Kutlu'dan icazetli olan devlet sanatçısı Hattat Mahmut Şahin'in Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve birçok müze başta olmak üzere yüzlerce camide eserleri bulunuyor.

Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı

Kaynak: İHA

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Gelenekli sanatlarda dersler interaktif ortama taşındı

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