Gelenek ile Geleceğin "Çanakkale Seramikleri" Buluşması

ÇANAKKALE (Habermetre) - Tip 1 Diyabetli Çocuklar Seramik Atölyesi, ÇOMÜ-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde tedavi gören Tip1 Diyabetli Çocukların sosyalleşmesine katkı vermek amacıyla, Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında köprü görevini üstlenen Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi, Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile hayata geçirildi.

Akademik Danışmanlığını Doç. Dr. Yeşim Zümrüt ve Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Doğan'ın yaptığı ve 46 katılımcı çocuk ile 11-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında üretilen seramikler, "Dünya Diyabet Günü" olan 14 Kasım 2021 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesinde sergilenecektir.

Sergiye ziyaretler 09. 00-17. 00 saatleri arasında rezervasyon ile gerçekleştirilecek olup ziyaretçi sayısı 6 kişiyle sınırlıdır. Çanakkale Seramik Müzesi pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için;

Çanakkale Seramik Müzesi

Cevatpaşa mah. Kaya sok.

No: 31-33 Çanakkale

Tel: 0286 211 0130

08. 11. 2021 14: 14

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