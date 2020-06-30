Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi 73 yaşındaki şarkıcı Fedon, geleneği bozmayarak slip mayosuyla poz verdi. Gerçek mayonun son temsilcisi olduğunu savunan şarkıcının Instagram'daki paylaşımına beğeni yağdı.

Usta şarkıcı Fedon, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 73 yaşındaki Fedon, slip mayosuyla poz vererek Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Uzun yıllardır slip mayo tercih eden Fedon, bu sene de kural bozmadı. Bronzluğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Fedon, siyah slip mayolu pozunu "Gerçek mayonun son temsilcisi" notuyla yayınladı.

İşte Fedon'un sosyal medyada kısa sürede gündem olan pozu: