Gelecek Partisi'nin hükümete tepkisi ses getirdi: CHP'den iyi muhalefet yapıyorlar

Gelecek Partisi sosyal medya hesabından yayınlanan videolu bir paylaşımda hükümeti sert bir dille eleştirildi. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözleri alıntılayarak, "Siz o emanete ihanet ettiniz" dedi. Video sosyal medyada ses getirirken, bazı kullanıcılar Gelecek Partisi'nin CHP'den daha iyi muhalefet olduğunu belirtti.

Türkiye'de siyasi iklim günden güne kızışırken iktidar ile muhalefet birbirine sert ifadelerle yüklenmeye devam ediyor. Yeni partilerin seçimlerde etkisi merak konusu olurken, Deva Partisi ve Gelecek Partisi girecekleri ilk seçimlere hazırlığını sürdürüyor.

ESKİ AÇIKLAMALAR HATIRLATILDI

Son olarak Gelecek Partisi'nin sosyal medya sayfasında paylaşılan bir video dikkat çekti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçmiş dönemdeki açıklamalarına yer verildi.

"SİZ O EMANETE İHANET ETTİNİZ"

Yapılan eski açıklamaları hatırlatan Davutoğlu ise "Siz o emanete ihanet ettiniz" diyerek hükümete sert bir dille yüklendi.

"CHP'DEN DAHA İYİ MUHALEFET YAPIYOR"

Video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerken bazı kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Gelecek Partisi'nin ana muhalefet partisi CHP'den daha iyi muhalefet yaptığını savundu.