: Gelecek Partisi'nin en genç kurucusu İsmail Günaçar kimdir, kaç yaşında?

13.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:56

İsmail Günaçar biyografi metni ve instagram hesabı araştırılıyor. 2016 yılında üniversiteden mezun olan en genç öğrenci olarak hafızalarda yer edindi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğıu Gelecek Partisi'yle de politikaya atıldı. İşte, İsmail Günaçar hakkında ayrıntılı bilgi...

İSMAİL GÜNAÇAR KİMDİR?

Genç siyasetçi, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi, ancak aslen Rizelidir. iki kardeşi olan Günaçar, henüz 5 yaşındayken ailesi ile birlikte ABD'yer yerleşti. Boş zamanlarını laboratuvarda araştırmalar yaparak, web tasarımı ile ilgilenerek geçiriyordu. Endokrinoloji ya da radyoloji alanında uzmanlaşmış bir doktor olmak istediğini belirmiştir.

Günaçar, 2015 yılında 17 yaşındayken Cincinnati Üniversitesi'nden Bachelor's of Science (Türkiye'de temel bilimlerde lisans eğitimin karşılığı), diplomasını aldı. Üniversiteye başlayınca özellikle biyoloji ve biyokimya konuları ilgisini çekti ve bu alanlar üzerine yoğunlaştı. Laboratuvarlarda çalıştığı sırada, hücrelerden nükleotid çıkarma yöntemi üzerinde araştırmalar yaparak yeni yöntemler keşfetti. Bu yöntemlerle nükleotid verimini 6-8 kat artırmayı başardı.

Yöneticiliğe ve girişimciliğe ilgi duyduğunu açıklayan İsmail Günaçar, üniversite yıllarında liderlik eğitimi aldı.

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