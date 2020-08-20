Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara Teşkilatı dağıldı Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun, Ankara teşkilatı tamamen istifa etti. Bir kaç gün öncesinde Diyarbakır'da Gelecek Partisi'nin ilk seçimde başa geleceğini iddia eden Ahmet Davutoğlu, Ankara teşkilatı tarafından şoka uğradı.

Ahmet Davutoğlu, parti kongresinde yaptığı konuşmada, Gelecek Partisi'nin milletin içinden, milletin dertlerine derman olmak üzere yola çıktığını, milletin yüzyıllardır davası olan insan onurunu korumak üzere yola devam ettiğini söylemişti.

Davutoğlu, İl başkanı tararafından yapılan açıklamada, "liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar" gibi sert sözlerle karşı karşıya kaldı.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi, ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.

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"GELECEK PARTİSİ İKTİDARA GELECEK"

Ahmet Davutoğlu bir süre önce Diyarbakır'da yaptığı konuşmda şu sözleri sarfetmişti:

"Kars'ta da gördüm, Batman'da da gördüm, Ardahan'da da görüm... İşte Diyarbakır'da gördüm. Bugün bir dip dalga geliyor. Ve geleceğe, Gelecek Partisi'ni taşıyor. İktidarı zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek Partisi iktidarı gelecek. Geleceğe ümitle bakınız. Ne zaman olursa olsun, ilk seçimde Gelecek Partisi'ni iktidara taşıyacağız." dedi.