Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu programı kapsamında Mardin'i ziyaret etti. Davtuoğlu, HDP'nin yüzde 50'den fazla oy aldığı Mardin'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Gelecek Partisi tarafından paylaşılan videoda uzun araç kuyrukları ve açılan pankartlar dikkat çekti.

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ve 'Genel Başkan' olarak katılacağı ilk seçimin hazırlıklarına ara vermeden devam eden Ahmet Davutoğlu HDP'nin yüzde 50'den fazla oy aldığı Mardin'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretten kesitlerin yayınlandığı videoda insanların Davutoğlu'na gösterdiği ilgi ve alaka dikkatlerden kaçmadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karşılamada Davutoğlu otobüse binmeden önce ve bindikten sonra halkı selamladı.

"SEN BİZİM BABAMIZSIN"

Mardin'e geldikten sonra şehri gezen Davutoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi. Davutoğlu'nu gören vatandaşlar Gelecek Partisi liderine ikramlarda bulunurken, bir kişinin "Ellerinizden öperim. Sen bizim babamızsın" demesi dikkat çekti.

"KAZANIMLARINIZIN TEMİNATI GELECEK PARTİSİ'DİR"

Buradan partisinin kongre toplantısına geçen Davutoğlu, partililere ve Mardinlilere seslendi. Davutoğlu, "Mardin'den bütün Mezepotamya'ya, bütün Anadolu'ya, bütün Trakya'ya sesleniyorum. Kazanımlarınızın teminatı Gelecek Partisi'dir" dedi.