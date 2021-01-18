Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti

18.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:02
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti.

Alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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