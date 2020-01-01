Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski nükleer santrallerden Philippsburg’un ikinci reaktörün devre dışı bırakma çalışmaları başlatıldı. 2011 yılında Philippsburg’un birinci reaktörü kapatılmıştı
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski nükleer santrallerden Philippsburg'un ikinci reaktörünün devre dışı bırakma çalışmaları başlatıldı. 2011 yılında Philippsburg'un birinci reaktörü kapatılmıştı.
Alman Çevre ve Doğayı Koruma Federasyonu (BUND) reaktörün kapatılmasını memnuniyetle karşıladı. Bir BUND sözcüsü, nükleer enerjinin yavaş yavaş sonlandırılmasının çevrenin koruması ve temiz enerji adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle