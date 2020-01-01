Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor
Haberler » Dünya » Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor - Haberler

Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski nükleer santrallerden Philippsburg’un ikinci reaktörün devre dışı bırakma çalışmaları başlatıldı. 2011 yılında Philippsburg’un birinci reaktörü kapatılmıştı

01.01.2020 07:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:07
Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor

'nın eyaletindeki eski nükleer santrallerden Philippsburg'un ikinci reaktörünün devre dışı bırakma çalışmaları başlatıldı. 2011 yılında Philippsburg'un birinci reaktörü kapatılmıştı.


Alman Çevre ve Doğayı Koruma Federasyonu (BUND) reaktörün kapatılmasını memnuniyetle karşıladı. Bir BUND sözcüsü, nükleer enerjinin yavaş yavaş sonlandırılmasının çevrenin koruması ve temiz enerji adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler