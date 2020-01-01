Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor

01.01.2020 07:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:07

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski nükleer santrallerden Philippsburg'un ikinci reaktörünün devre dışı bırakma çalışmaları başlatıldı. 2011 yılında Philippsburg'un birinci reaktörü kapatılmıştı.



Alman Çevre ve Doğayı Koruma Federasyonu (BUND) reaktörün kapatılmasını memnuniyetle karşıladı. Bir BUND sözcüsü, nükleer enerjinin yavaş yavaş sonlandırılmasının çevrenin koruması ve temiz enerji adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle