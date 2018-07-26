Geleceğin Mucitleri Sertifikalarını Aldı

Kent ekonomisine sunduğu katkıların yanı sıra her yaş grubuna özel sosyal sorumluluk projeleriyle de ziyaretçilerini mutlu eden Piazza AVM'de 3 ay süren Robotik Kodlama ve Tasarım Atölyesi, büyük ilgi gördü.

Çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitsel ve bilimsel faaliyetlerle mutlu ve başarılı nesillerin yetişmesini katkı sunan Piazza AVM'deki atölyeye aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 324 çocuk katıldı.

Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin sürekli daha da arttığı günümüzde, çocukları robotik bilimine teşvik etmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmasındaki eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. 3 aylık çalışma sonunda ise atölyeye düzenli olarak katılan 165 çocuk sertifika almaya hak kazandı,

Atölye çalışması süresince verilen eğitimlerle; motor becerilerini geliştiren, erken yaşta mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığı ve parçalarının nasıl sökülüp takıldığını öğrenerek geleceğin robotlarını tasarlama yolunda ilk adımlarını atan çocuklara sertifikaları törenle verildi.