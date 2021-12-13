GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYALI keman sanatçısı Can Özhan'ın yetiştirdiği ve gelecek vadeden 9-16 yaşlar arasındaki öğrencileri konser verdi. Genç yetenekleriyle izleyenleri büyüledi ve ailelerini gururlandırdı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi veren ve eğitim hocalığında 10 yılını dolduran Can Özhan için bir alışveriş merkezinde öğrencileriyle, '10 yıl konseri' düzenlendi.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Konserde Peren Alan (9), Atahan Dinç (10), Nehir Kıran (12), Irmak Or (15), Meral Babacan (15), İlay Çakmak (16) kemanlarıyla birlikte önce tek, sonra çift olarak sahne aldı. Piyano eşliğinde dünyaca ünlü Bach, Vivaldi, Kreisler, Tchaikovski, Brahms, Paganini gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

ANNE-BABALAR GURUR DUYDU

Konser sonunda orkestra oluşturup öğretmenleri Can Özhan ile birlikte bir dinleti sunan genç yetenekler ayakta alkışlandı. Keman sanatçısı ve eğitimcisi Can Özhan, Bu konser, hayatımın en heyecanlı, en duygulu konseri oldu dedi. Özhan, öğrencilerinden İlay Çakmak'ın 10 yıl, Meral Babacan'ın 7 yıl, Irmak Or'un 5 yıl, Nehir Kıran'ın 4 yıl, Peren Alan ile Atahan Dinç'in 1.5 yıldır hiç ara vermeden keman eğitimi aldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda 10 yıldan beri keman eğitimi veren Can Özhan, En büyük hedefim; öğrencilerimin uluslararası klasik müzik dünyasında konuşulacak seviyelere gelmelerini sağlamak diye konuştu.