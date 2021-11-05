"Gel sana sarılayım" deyip, kalçasından bıçakladı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir şahıs, yolda gördüğü kişiye iddiaya göre "Beni tanıdın mı? Gel sana sarılayım" diyerek kalçasından bıçakladı. Kalçasından hafif yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, meydanda yürüyen Mehmet F., yolda Mehmet Y.'yi gördü. Mehmet F., iddiaya göre Mehmet Y.'ye "Beni tanıdın mı? Gel sana sarılayım" dedi. Mehmet Y., "tanıyamadım" deyince Mehmet F., Mehmet Y.'ye sarıldı. Sarıldığı esnada elinde tuttuğu ekmek bıçağını Mehmet Y.'nin kalçasına saplayan Mehmet F., Mehmet Y.'yi hafif şekilde kalçasından yaraladı.

Acıyla bağıran ve Mehmet F.'ye tepki gösteren Mehmet Y.'nin sesini duyan meydandaki polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Şüpheli Mehmet F. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, hafif şekilde yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet F. görüntü alan gazeteciye dönerek "Ne yapayım ben ne yapayım kameralar ne yapayım" diyerek tepki gösterdi.

(Elifnaz Altürk-İHA)