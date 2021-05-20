GeForce NOW kütüphanesine birbirinden yeni 15 oyun geldi
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GeForce NOW kütüphanesine birbirinden yeni 15 oyun geldi

GeForce NOW kütüphanesine birbirinden yeni 15 oyun geldi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

GeForce NOW kütüphanesini yeni oyunlarla beraber yeniletmeye devam ediyor. Birbirinden yeni oyunlar ile haznesini geliştiren GeForce NOW'un yeni oyunları belli oldu.

Experiment 101 ve THQ Nordic'in bayağı zamandır beklenen kımayet sonrası Kung-fu masalı Biomutant 25 Mayıs'ta PC'de (Steam) çıkışını gerçekleştirdiğinde GeForce NOW'a da gelmiş olacak.

Biomutant çıkışını gerçekleştirdiği zaman GeForce NOW kullanıcıları, oyun serüvenlerini Chromebook, Mac veya mobil cihazlar gibi imkanı olduğu tüm cihazlarda yanlarında taşıyabilecek.

Biomutant'ın yayıncısı THQ Nordic'in Halkla İlişkiler Yöneticisi Florian Emmerich cümlelerinde şu satırlara yer verdi;

"GeForce NOW'un bu sürekli gelişen tüylü yaratığın ve yemyeşil oyun dünyasının daha fazla oyuncuyla buluşmasına aracı olmasından mutluluk duyuyoruz. Artık oyuncular, bilgisayarları en yeni ve en iyi olmasa bile onlar için sakladığımız her şeyi keşfedebilirler."

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN OYUNLARIN TAM LİSTESİ

  • Hood: Outlaws & Legends (Steam ve Epic Games Store'de dünyayla aynı anda)
  • Battlefleet Gothic: Armada (Steam)
  • Bridge Constructor Portal (Steam)
  • Child of Light (Ubisoft Connect)
  • DoDonPachi Resurrection (Steam)
  • Hyperdrive Massacre (Steam)
  • MotoGP™21 (Epic Games Store)
  • Move or Die (Steam)
  • Ostriv (Steam)
  • Outland (Steam)
  • Space Crew (Steam)
  • Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam)
  • Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy (Steam)
  • When Ski Lifts Go Wrong (Steam)

YENİDEN GEFORCE NOW'DA!

  • The Wonderful 101: Remastered (Steam)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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