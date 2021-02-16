Geert Wilders kimdir? Geert Wilders kaç yaşında? Geert Wilders aslen nereli? Geert Wilders ve İslam hakkında sözleri!

İslam hakkında söylemleri ile gündemde olan Geert Wilders kimdir? Geert Wilders kaç yaşında? Geert Wilders aslen nereli? Geert Wilders İslam ile ilgili sözleri!

İslam, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylemleri ile gündemde olan Geert Wilders kimdir? Geert Wilders kaç yaşında? Geert Wilders aslen nereli? Geert Wilders ve İslam

GEERT WILDERS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Geert Wilders, 6 Eylül 1963, Venlo doğumlu, Özgürlük Partisi başkanı, Hollandalı siyasetçi. 1998'den beri Hollanda Parlamentosu üyesidir. Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir. Asıl nefretinin direkt olarak Müslümanlara karşı olmadığını, sadece İslâm dinine olduğunu vurgulayan Wilders, bir açıklamasında "Sorunun temelinde faşist İslâm, Allah ve Muhammed'in hasta ideolojisi var; bu ideolojinin kaynağı da 'İslâmî Kavgam' (Mein Kampf), yani Kur'an'dır" dedi. Bu gibi beyanları dolayısıyla 2006 yılında Wilders'a karşı suç duyurusunda bulunuldu. Ancak 2008 yılına gelindiğinde savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağını kararlaştırdı.

GEERT WILDERS NELER DEDİ?

Ülkede ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın Twitter üzerinden Başkan Erdoğan için "terörist" demesi sosyal medyadan büyük tepki çekti.