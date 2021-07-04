Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde nehirde bir gence ait ceset bulundu.

Çakırca Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde tarihi Hoca Seyfettin Köprüsü civarında bir kişinin suyun üzerinde hareketsiz durduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibinin çevrede yaptığı araştırmada, bu kişinin giysileri ve kimliğine ulaşıldı.

Seyhan Argaç'a (26) ait olduğu tespit edilen ve iki gündür suda olduğu anlaşılan ceset, Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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