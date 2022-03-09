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Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" konulu söyleyişi programı düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" konulu söyleyişi programı düzenlendi.

Başkan Akçadurak, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, verdikleri mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadına şiddeti de her zaman reddediyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimize kadınlarımızın yoğun ilgisi var. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyor, İkbal Gürpınar ile hoş sohbet geçirmelerini diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Akçadurak İkbal Gürpınar'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği İkbal Gürpınar'ın "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" söyleşisi ile devam etti.

Her yaştan kadının yoğun ilgi gösterdiği program, İkbal Gürpınar ile günün anısına fotoğraf çekilmeleri ile son buldu. - KÜTAHYA

Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Dünya Kadınlar Günü, Gediz Belediyesi, İkbal Gürpınar, Kütahya, Magazin, Haberler

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