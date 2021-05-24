Gediz'deki "macera parkı"nın yapımında sona yaklaşıldı
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Gediz'deki "macera parkı"nın yapımında sona yaklaşıldı

Gediz'deki 'macera parkı'nın yapımında sona yaklaşıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı süren "macera parkı"nın tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı süren "macera parkı"nın tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, ilçede sosyal ve kültürel yaşam alanlarına yönelik yatırımlara devam edildiğini belirtti.

Dayınlar Mahallesi yakınında inşa edilen macera parkının yakın zamanda gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacağını ifade eden Akçadurak, şunları kaydetti:

"Özyurt ve Dayınlar mahallelerini kapsayan alanda çocuklar için oluşturulan macera parkı yapım çalışmalarımızda sona yaklaşıldı. Tamamen belediyemiz imkanlarıyla Park Bahçeler Müdürlüğümüzce oluşturulan ekipmanlarla, yarış parkurları, yürüyüş yolu, semt sahası, kameriyeli oturma grupları ve çevre düzenleme çalışmaları ile vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı kazandıracağız."

Gediz'deki 'macera parkı'nın yapımında sona yaklaşıldı
Gediz'deki 'macera parkı'nın yapımında sona yaklaşıldı
Gediz'deki 'macera parkı'nın yapımında sona yaklaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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