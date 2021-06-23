Gediz'de Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulama noktası oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürü Mertkan Mestan, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmaları kapsamında Gediz Belediyesi hizmet binası yanında Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

İlçe bazında aşılanmada, randevu sıkışıklığının önüne geçmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için yeni aşı noktası açtıklarını belirten Mestan, "Aşı noktasına gelen vatandaşlarımız randevu almadan nüfus cüzdanları ve telefonları ile görevlilerin bilgilerini kontrol etme aşamasından sonra aşılarını yaptırabilecekler. Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşabilirsek o kadar daha çok hizmet vermiş olacağız. Kovid-19'da en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Herkes aşısını olmalı. Aşı demek sağlık demek. Bizlerin tek istediği vatandaşlarımızın bu güce inanarak gelip aşılarını yaptırmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran