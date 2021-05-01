Gediz'de erguvanlar çiçek açtı
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Gediz'de erguvanlar çiçek açtı

Gediz'de erguvanlar çiçek açtı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Belediye tarafından ana caddelere dikilen erguvan ağaçları, çiçek açarak ayrı bir güzelliğe büründü.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Erguvanların ilçeye ayrı bir güzellik kazandırdığını belirten Akçadurak, "Gediz'e eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar açan çiçekleriyle şehre ayrı bir güzellik kattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da erguvanlar baharın gelişini müjdeliyor. Bu ağaçlar her yıl nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve en önemli özelliği de yaprakları açılmadan çiçeklerini açması." dedi.

Akçadurak, Gediz caddelerini rengarenk süsleyen erguvanların vatandaşlarca büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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