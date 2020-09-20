Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 gündür haber alınamıyor KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten yürüyüş yapacağını belirterek ayrılan Mustafa Demirci'den (44), 4 gündür haber alınamıyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten yürüyüş yapacağını belirterek ayrılan Mustafa Demirci'den (44), 4 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerce başlatılan Demirci'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Muratdağı Termal Turizm Tesisleri'ndeki Kıcıroğlu Yaylası'nda ailesiyle birlikte tatil yapan Mustafa Demirci, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 08.00 sıralarında babası Ahmet Demirci'ye yaylada yürüyüşe çıkacağını söyleyerek, tesisten ayrıldı. Geç saate kadar oğlundan haber alamayan Ahmet Demirci, oğlunun bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma, AFAD ve diğer gönüllülerle birlikte bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Mustafa Demirci'den hala haber alınamadı.

'SAĞ OLARAK BULUNACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'Kıcıroğlu Yaylası'nda konakladıkları tesisten ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan Mustafa Demirci ile en son konuşan baba Demirci, "Oğlum Mustafa doğada yürüyüş yapmayı çok severdi. Perşembe günü sabah saat 08.00'da kahvaltıya kadar yine yürüyüş yapacağını söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Ama bir daha geri dönmeyince şüphelenmeye başladık ve jandarmaya haber vererek yardım istedik. Jandarma, AFAD ve gönüllülerle yapılan arama tarama çalışmaları sonunda oğlumuzun sağ olarak bulunacağını ümit ediyoruz. Olduğu yeri bilenlerin ve görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kayıp Mustafa Demirci'yi görenlerin Gediz Belediyesi'nin irtibat telefonu, 0274 412 44 44 ile birlikte 0532 261 06 84 - 0542 802 81 57 numaralı telefonlara bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: DHA