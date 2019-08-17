Gediz'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Pınarbaşı Köyü'ne akın ediyor

17.08.2019 11:34

Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serin suyu ve tarihi çınar ağaçları bulunan Pınarbaşı köyüne akın ediyor.

Herkesin bu güzelliklerden faydalanabileceğini belirten Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ramazan Şentürk, "Bu güzelliklerden yararlanırken vatandaşlarımızdan isteğimiz temiz bırakılmasıdır. Buradan yararlanan Gürlek, Çeltikçi, Yelki köylerinden insanlar davul zurnalarla bayram yapmaya buraya gelirdi. Eski kültürümüzü canlandırma çalışmalarımız var" dedi.

Köyün sorunlarına da değinen Muhtar Şentürk, "Köyümüzde su kanalları ve ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Muhtarlık olarak ilgili kurumlara başvurumuzu yaptık. Yapılacak yardım ve yatırımların Gediz civarı ve halkımıza yararlı olacağı kanısındayım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA