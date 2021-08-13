"Geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay"
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"Geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay"

'Geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçtiğimiz Temmuz ayının dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçtiğimiz Temmuz ayının dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçtiğimiz ay dünyanın en sıcak Temmuz ayının yaşandığını açıkladı. Temmuz ayının dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini belirten NOAA, birleşik kara ve okyanus yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalaması olan 15.8 C'nin 1.67 derece üzerinde olduğunu aktardı. NOAA yetkililerinden Rick Spinrad, "Temmuz tipik olarak dünyanın en sıcak ayıdır ancak geçtiğimiz Temmuz ayı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Temmuz oldu. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki rahatsız edici ve yıkıcı etkisinin bir göstergesi" dedi.

NOAA'nın açıklaması, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme programının geçtiğimiz Temmuz ayının, Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak 2'nci ve küresel olarak en sıcak 3'üncü ay olduğunu bildirmesinin ardından geldi.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ise geçtiğimiz Temmuz'un 2019 ve 2016'nın ardından dünyanın en sıcak 3'üncü Temmuz'u olduğunu belirtti.

AKDENİZ'DE YANGIN, ORTA AVRUPA'DA SEL

Temmuz ayından bu yana devam eden sıcak hava dalgası, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya kadar büyük bir bölgeyi etkisi altına aldı. Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın birkaç farklı noktasında orman yangınları çıktı. Akdeniz günlerdir devam eden yangın felaketiyle mücadele ederken, Orta Avrupa'nın batı bölgelerinde ise ortalamanın çok üzerindeki yağışlar beraberinde seli getirdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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