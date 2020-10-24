Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı

24.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:47
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Eser Yenenler evindeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı. Aldığı test sonucu kendini evde karantinaya alan ve tedavi sürecine başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVLERİ TUTUŞMUŞTU

Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

İlgili Haberler

Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Şimdi nar zamanı! Bu tariflerle lezzeti de bine katlanacak
Şimdi nar zamanı! Bu tariflerle lezzeti de bine katlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Türkan Şoray Oktay Kaynarca Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Ozan Tufan Yücel İldiz Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Erkek Türk Lirası Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 19:47:17. #1.15#
title