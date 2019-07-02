Geçmişinden Kurtulmak için Birini Öldürebilir misin?

Okumaya başladığınız andan itibaren zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız, sayfalar arasında kaybolacağınız roman ile birlikte Eyrik, okuyucularını yeni bir serüvene çıkarıyor.

Son zamanlarda popülerliği gittikçe artan kurgulaması en güç, yazımı en zor türlerden biri olan Polisiye roman türünün güçlü ismi Erdoğan Eyrik, son kitabı Ellipsis ile sevenlerini yeni bir maceraya sürüklüyor. Her sayfasında ayrı bir heyecan olan kitap, geçmişte yaşanan olayları da çarpıcı bir dille anlatıyor.

Kitabın konusuna gelince…

Ünlü Gazeteci Hüseyin Türkeli'ni öldürmek suçundan tutuklu bulunan Sedat Kara, cezaevinde geçirdiği beş yılın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Artık özgürdür ama suikastın ardından toplumun nefretini kazanmış ve büyük bir kesim tarafından hala suçlu görünmesi özgürlüğünün önüne geçmiştir.Amacı kendini aklamak ve sevdiği meslek gazeteciliğe geri dönmektir.

Serra Yılmaz, severek evlenmiş olmasına ve toplumun çağdaş kesiminden sayılmasına rağmen kısa süren evliliği boyunca kocasının her türlü fiziksel ve ruhsal işkencesine katlanmak zorunda kalmış, resmi nikahlı eşinin defalarca tecavüzüne uğramış, sonunda her şeye bir son verip zor da olsa boşanarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç bir gazetecidir.

Geçmişin intikamını almaya çalışan acımasız bir seri katil ile mücadele etmek zorunda kalacak olan

Sedat'ın suçsuzluğunu ispatlama mücadelesi, yolunu Serra ile kesiştirirken, her ikisi için de bu güne kadar görmedikleri bir kirli bir dünyanın kapısı aralanacak ve bir geçmişin intikamını almaya çalışan acımasız bir seri katil ile amansız bir mücadeleye girmek zorunda kalacaklardır.

Ellipsis'in itiraf değeri taşıyan, nefes kesen bir takip ve bir kaçış öyküsü okuyuculara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kaynak: Bültenler