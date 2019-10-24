24.10.2019 09:15

"Deri Ceket"

Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı Geçmişin Sırları, varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken Isabel'in hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA