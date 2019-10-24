Geçmişin Sırları
"Deri Ceket"Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı Geçmişin Sırları, varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken Isabel'in hikayesini anlatıyor.
24.10.2019 09:15
"Deri Ceket"
Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı Geçmişin Sırları, varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken Isabel'in hikayesini anlatıyor.
Kaynak: AA