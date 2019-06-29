Geçmiş Dönemde Yaşamış Otobur Timsahlar Keşfedildi

Utah Üniversitesi'nde doktora yapan Keegan Melstrom, "Keşfettiğimiz en ilginç şey timsahların bitkileri yediğiydi. Çalışmalarımız, her üç timsah ailesinden birinin otçul olduğunu işaret eden karmaşık diş şekillerini bize gösterdi." dedi.

Çalışmanın başından itibaren, nesli tükenmiş türlerin çok farklı bir model gösterdiği çok açıktı. Diş boyutunda ve biçimindeki bölgesel farklılıklar, geçmiş türlerle şimdiki türler arasındaki farkı çok bariz bir şekilde belli ediyor. Melstrom, "Etoburlar basit biçimdeki dişlere sahipken otoburlar daha karmaşık dişlere sahip oluyorlar. Hem etçil hem otçul olanlar ise, ikisinin arasında kalıyor. Daha önce yapılan bir araştırma, bu diş tipinin timsah ve kertenkeleler gibi sürüngenlerde bulunduğunu göstermişti" diye açıklama yaptı.

Carnivore: Etçil - Omnivore: Hem Etçil Hem Otçul - Herbivore: Otçul

Nesli tükenmiş timsahların en çok ne ile beslendiğini anlayabilmek için Melstrom ve lisansüstü danışmanı baş sorumlu Randall Irmis, soyu tükenmiş crocodyliformsların dişleri ile yaşayanların dişlerini karşılaştırdılar ve yaklaşık 16 farklı timsah formundan 146 diş karşılaştırdılar. Sonuçlar ise bu hayvanların daha önceki zamanlarda daha karışık diş yapılarına sahip oldukları ve diyet ekolojilerine sahip olduğunu gösteriyor.