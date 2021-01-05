Geçimini sahilde dedektörle altın arayarak sağlıyor

Geçimini sahilde dedektörle altın arayarak sağlıyor

ANTALYALI 56 yaşındaki Ali Özyurt, 20 yıldır geçimini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dedektörle altın arayıp bulduklarını satarak sağlıyor. 3 çocuk 3 torun sahibi olduğunu söyleyen Özyürt, "Geçimimi sağlamak için başka işim yok" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için 'turuncu kod' uyarısı turizm kenti Antalya'da yaşamı az da olsa etkilerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar, definecileri plaj kumlarına yöneltti. Dedektörle Konyaaltı Sahili'ne gelen Ali Özyürt, 3,5 kilometrelik plajda altın ve takı arıyor. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Özyurt, "Benim başka işim yok" derken sahile meteorolojinin uyarısının ardından geldiğini söyledi. "Bozuk para, altın ve gümüş arıyorum. Dalga büyük olursa çıkıyor" diyen Antalyalı ganimetçi Özyurt, "Bize defineci diyorlar. Biz defineci değiliz. Define işi sit alanında yapılır. Biz ganimet arıyoruz" diyerek sitemini dile getirdi.Kendisinin sahile ilk dedektörü sokan kişi olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını anlatan Özyurt, şöyle konuştu: "Servet bulamadım ama karnımı doyurabiliyorum. Altın çıkıyor, yüzük çıkıyor. Bu yıl 4 ay içinde 4 parça altın buldum, bozdurdum ve satıp parasını yedim. Sahilde benim gibi bu işi yapan 15 ile 20 kişi var."

Kullandığı cihazın madeni parçaya göre farklı sesler çıkardığını söyleyen Özyurt, sabahtan akşama kadar çalıştığını, dün denizden 4 kişi ile birlikte 740 kilo parça demir çıkardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı