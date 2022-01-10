Geçen sene Masterchef birincisi kimdi? 2020 Masterchef birincisi kim olmuştu?

Geçen sene Masterchef birincisi kimdi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef 2020'de büyük final heyecanı bu gece yaşandı. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın finalinde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarıştı. 2020 Masterchef birincisi kim olmuştu?

2020 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni sezona başlaması ile birlikte geçen sene Masterchef birincisi merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kazanan Barbaros ile Serhat'ın karşılaştığı tabaklarla kazanan isim Serhat oldu.

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