Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçtiğimiz hafta parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugünkü parti grubunda Erdoğan'ı ayakta alkışlarken görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki parti grubu konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.
BU KEZ AYAKTA ALKIŞLADI
Bugünkü AK Parti grup toplantısında ise tüm gözlerin çevrildiği Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladığı görüldü.
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