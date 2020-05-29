Geceleri mezarları tek tek çimentoyla kapatıyor
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Geceleri mezarları tek tek çimentoyla kapatıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Lalaşahin Mezarlığı'ndaki kabirlere bir kişi tarafından geceleri beton dökülmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Geceleri mezarları tek tek çimentoyla kapatıyor
29.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:54

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Lalaşahin Mezarlığı'ndaki kabirlere bir kişi tarafından geceleri beton dökülmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

İddiaya göre, Orta Mahalle'de oturan M.G. isimli bir kişi, geceleri sürekli mezarlığa girerek kabirlere zarar vermeye başladı. Gündüz saatlerinde mezarlıkta çalışanların olması sebebiyle M.G. gece geç saatleri tercih ediyor. Mezarlardaki tahribat vatandaşlardan büyük tepki çekiyor. Ancak tuhaf davranışları olan şahsa kimse bir şey söyleyemezken, şahsın pek çok kişiyi de mezarlık ziyaretlerinde rahatsız ettiği öğrenildi. M.G.'nin tuğla, çimento ve kumu da yanında taşıyarak akşamdan akşama mezarları kapattığı ileri sürüldü. Olayı gören bazı vatandaşlar ise şahsın kalem ve kağıtlarla çeşitli yazılar yazarak mezarların üzerine attığını ve sonra da mezarları kapattığını öne sürdü. M.G.'nin neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, vatandaşlar yetkililerin bu meseleye el atmasını istiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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