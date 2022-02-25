Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kavşakta gece geç saatlerde atılan driftler mahalleliyi bezdirdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kavşakta gece geç saatlerde atılan driftler mahalleliyi bezdirdi. Ses üzerine uykusundan uyandığını belirterek duruma tepki gösteren bir vatandaş ise bir aracın kavşak üzerinde drif attığı anları kayıt altına aldı.

Adapazarı ilçesi Kumköy Mahallesi'nde bulunan kavşakta gece saatlerinde atılan drift mahalleliyi bıktırdı. Gece geç saatlerde bölgeye gelen bazı araç sürücülerin kavşak üzerinde attığı drift sesleri üzerine uykusundan uyandığını belirten bir vatandaş duruma tepki göstererek, o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; otomobilin kavşak üzerinde defalarca drift atması yer aldı. - SAKARYA

Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı

Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title