Gece Yolcuları nostalji rüzgarları estirdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinliklerinde sahne alan Gece Yolcuları, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri kapsamında rock müziğin sevilen grubu Gece Yolcuları, Kocaelili hayranlarıyla buluştu. Binlerce Kocaelilinin akın ettiği Kocaeli Fuarı konserinde, Gece Yolcuları hayranlarına en özel parçalarla duygusal anlar yaşattı. Kocaeli Fuarı'nı dolduran hayranlarının eşlik ettiği şarkılarla renkli görüntülere sahne olan konser, unutulmaz bir akşam yaşattı. Grubun solisti Edis İlhan'a çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek konser alanını dolduran Kocaelililere iyi eğlenceler diledi.

Kocaeli ve Gebze'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserlerle müziğe ve eğlenceye doyacak Kocaeliler için konserler hız kesmeden devam edecek. Kocaeli Fuarı 53. Yıl yaz etkinlikleri kapsamında her hafta ünlü bir sanatçı Kocaelililer'le buluşmaya devam edecek. 07 Ağustos Çarşamba Ferhat Göçer, 30 Ağustos Işın Karaca; Gebze Metin Oktay Stadında 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA