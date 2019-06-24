Gece Yatarken Tabletini Şarjda Bırakan Çocuk Şans Eseri Ölümden Döndü

İngiltere'nin Staffordshire şehrinde yaşanan olayda büyük bir facia şans eseri atlatıldı. 11 yaşındaki bir çocuk, Samsung tabletini gece şarja takıp yatağının üstüne bıraktı. Çocuğun ve ailenin sabah karşılaştığı tabloysa herkesi şoka soktu.

İsmi basına verilmeyen 11 yaşındaki çocuğun yatağı, tabletin yaydığı ısı sebebiyle yaylarına kadar eridi ancak büyük bir şans eseri hiçbir alev çıkmadı ya da pil patlamadı. Hiçbir alev çıkmamasının ve patlama olmamasının sonucunda çocuk hasar almadan kurtuldu.

Dört yıllık olan tablet, orijinal şarj aletiyle şarj olmasına karşın gece aşırı ısınma yaşadı. Tabletin aşırı yüksek ısısı sonucunda yalnızca yatak erimedi, aynı zamanda tablette de büyük deformasyonlar yaşandı.

Çocuğun babasının olayı itfaiyeye bildirmesinin ardından olaydan haberdar olan itfaiyeciler, cihazlarını gece şarja bırakanları uyardı ve alev almayacak nesnelerin üzerinde şarj etmelerini önerdi.