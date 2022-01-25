Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, arabayla yoldan geçenlere yakalandı - Haberler
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Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, arabayla yoldan geçenlere yakalandı

Gece yarısı parkta cinsel ilişkiye giren çift, arabayla yoldan geçenlere yakalandı

İskoçya'da gece yarısı ıssız bir parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yakalandı. Çiftin, kendilerini çekenlere aldırış etmeden selam vermeleri ise pes dedirtti.

İskoçya'nın New Stevenston bölgesine bağlı Lanarkshire kasabasındaki bir parkta gece yarısı kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Şehrin işlek caddelerinden birinde bulunan parkta, "Kente Hoş Geldiniz" yazısının yanında cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenler tarafından kayda alındı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SELAM VERDİLER

Araçtakilere yakalanan çift, hiçbir şey olmamış gibi arabadakilere "merhaba" diye bağırarak selam verdi. Parktaki çiftin sarhoş oldukları öğrenilirken, arabadakilerin olay anındaki şaşkınlıkları da gözden kaçmadı.

"YAPTIKLARI YANLIŞ, ONLAR ÇOCUK DEĞİL"

Çifti görüntüleyenlerin, tepki göstererek "Onlar çocuk değil, bu yaptıkları yanlış. Halka açık bir yerde böyle bir şey yapmamaları gerekirdi" gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

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Cinsel İlişki, Cinsellik, Dünya, Haber

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