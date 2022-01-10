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Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor Kocaeli'de gece alev alev yanan fabrikada, yangın tamamen söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) - Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de gece alev alev yanan fabrikada, yangın tamamen söndürüldü. İş makineleri ile fabrikada yanan malzemeler dışarıya tahliye ediliyor.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrikadan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar da yangına müdahalede bulunmak istedi. Yardım eden vatandaşlardan iki tanesi dumandan zehirlenince olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Zehirlenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Sabahın erken saatlerinde ise fabrikada soğutma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından iş makineleri içeri girdi. Yangında içeride yanan malzemeleri dışarıya tahliye etmek için iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor

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