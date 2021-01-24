Gebze'ye yeni futbol sahası çalışmaları devam ediyor
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Gebze'ye yeni futbol sahası çalışmaları devam ediyor

24.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:20
Gebze'ye yeni futbol sahası çalışmaları devam ediyor

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yapılan yeni futbol sahasında hummalı çalışma devam ediyor.

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yapılan yeni futbol sahasında hummalı çalışma devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için aralık ayında çalışmalara başlandı.

Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışma kapsamında daha önce saha alanında bulunan tek katlı yapıyı yıkan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sahayı çevreleyen perde beton duvarın da imalatını gerçekleştirdi.

Toplamda 2 milyon 525 bin liraya mal olacak olan projede, drenaj imalatları da tamamlandı.

Yakın zamanda sahanın birinci kat dolgusuna başlanacak.

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında, 50x70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor.

264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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